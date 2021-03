Il Napoli riparte da Lozano e Osimhen: sono loro i due capisaldi per la prossima stagione

Il Napoli in attacco ha due gioielli da 116 milioni di euro totali come Victor Osimhen e Hirving Lozano e come si legge sulla Gazzetta dello Sport, gli azzurri ripartiranno da loro due la prossima stagione, Champions o non Champions.

A causa del grande investimento fatto sui due, gli azzurri hanno intenzione di renderli protagonisti la prossima stagione, con chissà quale allenatore o chissà quale sistema di gioco.

Il potenziale di Lozano e Osimhen e ancora tutto da scoprire, e il Napoli ha grande fiducia in loro.