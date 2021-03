Bagni: “Zielinski è un giocatore di un altro pianeta, ha delle giocate pazzesche. Il Napoli arriverà al quarto posto”

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della stagione attuale del club partenopeo.

“Il Napoli è in condizione, ha recuperato uomini importanti, si è rimesso a giocare bene e ha vinto due gare in casa di Milan e Roma che dimostrano la bontà dell’organico e il buon lavoro svolto da Gattuso. La fortuna gli ha voltato le spalle, sottraendogli troppi calciatori contemporaneamente.

La mia classifica finale, che qui ribadisco, è: Inter prima, Juventus seconda, Milan terza e Napoli quarto di misura sull’Atalanta. Al sesto e settimo posto metto rispettivamente Lazio e Roma.

Se il Napoli troverà sei punti tra Crotone e Sampdoria darà una svolta importante e potrà affrontare con più tranquillità le gare con Inter e Lazio.

Uomo simbolo del Napoli? Io credo che un giocatore come Zielinski non ce l’abbia nessuno. Ha dentro di sé giocate pazzesche, gioca con entrambi i piedi tranquillamente e ha un’intelligenza che serve a fare la differenza. A volte mi viene il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte. E se dovessero accorgersene Real Madrid o club di questo livello, potrebbero svegliarsi. Per me, stiamo parlando di un giocatore di un altro pianeta”.