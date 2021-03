Manolas verso il top della forma: spera di ritrovare Koulibaly in coppia con la Juventus

La pausa per le nazionali può essere più che utile per chi deve recuperare, come nel caso di Kostas Manolas, che sta sfruttando lo stop per ritrovare la migliore forma, dopo il ritardo di condizione

Dopo l’infortunio il greco aveva trovato il campo solo nel finale complicato di Reggio Emilia, e ora, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, il difensore vuole riformare la coppia con Koulibaly in vista della Juventus, dato che col Crotone il senegalese sconterà la squalifica.