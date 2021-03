Cm.com – Inter, Maksimovic in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte

Nikola Maksimovic lascerà Napoli al termine di questa stagione. Non si è trovato un accordo tra la società e il difensore serbo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2021 e quindi partirà a parametro zero.

Ma il serbo potrebbe restare in Serie A. L’Inter è alla ricerca di un difensore visto che in estate Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov saluteranno Milano. In cima alla lista dei desideri di mister Antonio Conte c’è proprio Nikola Maksimovic, per via della sua duttilità e forza fisica.