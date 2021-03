Koulibaly ha già recuperato ed è pronto per giocare con il Senegal: niente rientro anticipato a Napoli

Allarme rientrato per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha subito una lussazione a un dito della mano nel corso del primo allenamento con il Senegal e ha preoccupato Gattuso e i tifosi partenopei. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: il senegalese ha già recuperato ed è pronto a scendere in campo per il match Senegal-Eswatini, in programma martedì prossimo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly ha anche tranquillizzato Gattuso e il suo staff assicurando di stare bene. Il suo rientro anticipato a Napoli quindi è scongiurato e sarà lui, insieme al ct Aliou Cissè, a decidere se giocare dal primo minuto con il suo Senegal.