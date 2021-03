Rinnovo Insigne, c’è voglia di continuare ma con un’offerta adeguata: se ne parla dopo l’Europeo

Sia Lorenzo Insigne che il Napoli hanno voglia di proseguire insieme. Il discorso sul rinnovo del contratto del giocatore si sta aprendo, con entrambe le parti che vogliono proseguire anche dopo il 30 giugno 2022.

Come si legge su La Repubblica, però, i buoni propositi si scontrano con il lato economico. Il Napoli offre una proposta con ingaggio inferiore agli attuali 4,5 milioni, mentre Insigne non vuole prendere in considerazione un’offerta al ribasso.

La probabilità è che se ne riparlerà dopo l’Europeo, con le due parti che cercheranno un accordo, perché un Insigne in scadenza non converrebbe a nessuno.