GdS – L’ambiente napoletano è in apprensione per il viaggio di Osimhen: De Laurentiis fa gli scongiuri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe preoccupato per il viaggio in Africa che Victor Osimhen sta affrontando per poter disputare le partite con la propria nazionale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente napoletano. È logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri perché ora vuole valutare meglio la bontà di un investimento ingente”.