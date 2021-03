Castel Volturno, oggi amichevole con l’U17: Lobotka e Petagna verso il rientro in gruppo

È un Napoli senza i nazionali quello che sta lavorando a Castel Volturno, che nonostante le assenze cerca di prepararsi al meglio per il campionato. Questa mattina, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, è prevista un’amichevole in famiglia con l’under17.

La Primavera sarà impegnata nel proprio campionato di categoria contro il Pisa, per questo motivo gli azzurri si alleneranno contro la categoria più giovane.

Sul fronte recuperi, ieri Lobotka e Petagna hanno lavorato in parte col gruppo e sono prossimi al rientro, Rrahmani invece ha svolto palestra e terapie.