RAI – Ruiz e Koulibaly sul mercato. Galtier e Sarri non arriveranno al Napoli: Juric, Italiano, Inzaghi e Fonseca in pole

L’esperto di calciomercato e collega RAI, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Rivoluzione importante quella dei diritti Tv, Sky ha accompagnato la rivoluzione ed oggi invece si passa dal satellite, al sito internet, dalla app, ai contenuti. La carta che ha convinto molti presidenti, è stata la partnership con TIM. L’idea DAZN nasce sponsorizzata da pochi presidenti tra i quali De Laurentiis ed Agnelli che hanno agito da cavalli di Troia nelle assemblee di Lega.

Galtier in Italia potrebbe arrivare, me lo auguro perché è un buon allenatore, ma non verrà al Napoli. I nomi sono quelli, stanno girando da più di un mese. Con Fonseca c’è stato un ultimo contatto con l’entourage venerdì. Lo stesso vale per Simone Inzaghi che ha lo stesso entourage di Zaccagni.

Juric ed Italiano sono nomi reali: l’allenatore del Verona era il candidato numero uno per la panchina di questa stagione prima della vittoria della Coppa Italia che ha convinto ADL a confermare Gattuso. Italiano è stimato in società: non è sceso nessuno di noi negli spogliatoi dopo Napoli – Spezia se non il presidente azzurro. Per Sarri non è arrivata nessuna offerta ad oggi, forse arriverà più in là ma si guarderà anche alla rosa e alla classifica.

Fabian Ruiz e Koulibaly sono sul mercato, poi bisognerà vedere se le società faranno delle offerte che il Napoli accetterà.