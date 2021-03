Gazzetta – Quagliarella tra Sampdoria e Benevento: senza rinnovo c’è il club sannita alla porta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Fabio Quagliarella. L’ex attaccante di Napoli e Juventus dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con la Sampdoria che gli permetterebbe di giocare un altro anno e poi continuare all’interno della dirigenza del club blucerchiato.

Ma, nel caso la Samp dovesse fare un passo indietro e non rinnovare il contratto, Quagliarella potrebbe andare al Benevento. Il presidente Vigorito non ha mai nascosto l’ammirazione nei confronti del numero 27 blucerchiato e già in passato ha provato a riportarlo in Campania.