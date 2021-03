L’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata tra poco contro l’Irlanda del Nord per la qualificazione al prossimo Mondiale di calcio in Qatar in programma nel 2022. Gli azzurri scendono in campo con un 4-3-3 molto propositivo in cui figura anche Lorenzo Insigne.

Ecco la formazione ufficiale dell’Italia:

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.