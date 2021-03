Immobile: “Dedico gol e vittoria a Daniel e alla sua famiglia che stanno vivendo un incubo”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 2-0 da parte dell’Italia di Roberto Mancini. Il bomber fresco di scarpa d’oro ha voluto dedicare il gol segnato e soprattutto la vittoria della Nazionale alla famiglia di Daniel Guerini, giovane ragazzo della Primavera della Lazio scomparso prematuramente in un incidente stradale:

“Contento di essere tornato al gol che mancava in Nazionale da un anno e mezzo, è importante trovare la rete sia per me che per Belotti e Caputo che sono gli altri due attaccanti di questa squadra. Dedico questo gol e questa vittoria alla famiglia di Daniel Guerini che sta vivendo quello che non dovrebbe provare neanche il proprio peggior nemico. Ci stringiamo forte a loro”.