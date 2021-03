Ag. Hysaj conferma: “È giusto che Elseid voglia provare nuove esperienze altrove”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo e Veretout.

“Sono convinto che il Napoli farà un grande finale di campionato che gli permetterà di qualificarsi in Champions League e potrebbe addirittura raggiungere il secondo posto. La squadra ha dato un segnale importante perché ha ritrovato tutti i calciatori importanti e ha dimostrato che con la squadra al completo può vincere ovunque. Senza tutti gli infortuni, il Napoli avrebbe potuto lottare per lo scudetto.

Fonseca è un allenatore molto bravo ma è stato sfortunato perché è arrivato in Italia in piena pandemia e non ha avuto l’occasione di lavorare con tranquillità. Inoltre, si è trovato anche nel mezzo di un cambio di proprietà che ha stravolto tantissime cose. Dal punto di vista tattico è molto bravo, secondo me la Roma esprime un calcio importante. Futuro al Napoli? Non credo proprio.

Veretout sarà disponibile per la ripresa del campionato. Ripartirà da dove aveva finito con i suoi gol. Il ragazzo sta bene alla Roma, nei mesi scorsi abbiamo già parlato del rinnovo. Credo sia impossibile che Veretout possa venire al Napoli.

È importante che Di Lorenzo sia in Nazionale a giocarsi l’Europeo. È già un successo ritrovarsi dall’Empoli alla Nazionale. Troverà il suo spazio lavorando in silenzio.

Ho letto che Reja ha detto che Hysaj è in un momento di grande splendore e sono d’accordo con lui. Il ragazzo è molto sereno perché ha sempre avuto la fiducia di Gatuso. Sta tornando quello dei tempi di Sarri. Hysaj sta dimostrando che anche senza il rinnovo di contratto, sta facendo il suo lavoro: è molto riconoscente alla squadra e alla città. Credo che dopo tanti anni e dopo tanti incontri con la società, è giusto che il ragazzo cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze.

Mario Rui ha rinnovato sei mesi fa e ha voglia di rimanere nel club. Sarà una scelta del prossimo allenatore, se vorrà tenere Mario Rui, il ragazzo resterà a Napoli sicuramente.

Prossimo allenatore? Vedo bene allenatori come Juric e Italiano. Io preferisco Juric perché ha più esperienza in Serie A e lo vedo adatto al Napoli. Allegri, Sarri e Fonseca non verranno a Napoli”.