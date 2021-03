SALERNITANA NAPOLI PRIMAVERA

10′ – Cioffi riparte in contropiede e Arena lo strattona per fermarlo: ammonito il numero 7 della Salernitana

9′ – Punizione battuta da Vignes, colpo di testa di Palmieri ma Idasiak è attento e respinge

4′ – Triangolazione tra Labriola, Furina e D’Agostino ma il tiro del numero 11 azzurro finisce fuori

3′ – Punizione al limite di Vignes, palla centrale bloccata da Idasiak

1′ – Inizia la partita

Buongiorno cari lettori di Spazio Napoli e benvenuti alla diretta testuale della partita Salernitana-Napoli Primavera, recupero della 4° giornata del campionato Primavera 2. Padroni di casa reduci dalla vittoria con il Lecce per 4-1 ma ancora ultimi in classifica con 6 punti conquistati in dodici partite. Napoli reduce dal successo con la Reggina per 2-0 e attualmente settimo con 14 punti ma ancora con tre gare da recuperare oltre il match di oggi.

SALERNITANA NAPOLI PRIMAVERA FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-3-3): Campisi, Guzzo, Gambardella, Pezzo, Di Micco, Perrone, Arena, Vignes, Iannone, Guida, Palmieri.

Panchina: Barone, De Lucia, Villani, Panariello, Dommarco, De Iorio, Bammaccaro, Capaccio, Idioma, Piervenanzi, Bruschi, Cannvale. All. Procopio

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak, Barba, Costanzo, Spedalieri, Potenza, Sami, Virgilio, D’Agostino, Labriola, Cioffi, Furina.

Panchina: Pinto, Amoah, Acampa, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Vergara, Di Dona, Ambrosino. All. Cascione

Dai nostri inviati allo Stadio Vincenzo Volpe, Pasquale Giacometti e Danilo De Falco