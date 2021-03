SKY – Dopo l’Europeo Insigne discuterà del suo contratto: i termini per il rinnovo

Il capitano Lorenzo Insigne è sempre più il leader di questo Napoli: con 13 goal e 8 assist in stagione sta trascinando gli azzurri in campionato. Il calciatore ha però un contratto che scade a giugno 2022, e la società azzurra è pronta a rivederne i termini per rinnovarlo. Secondo Sky Sport i primi approcci col club ci saranno subito dopo gli impegni con la Nazionale nell’Europeo. Di certo Insigne vuole restare in azzurro, ma dipenderà dall’offerta economica che gli verrà avanzata.

