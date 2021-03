GdS – Napoli, Zielinski come un diamante grezzo: acquistato a 15 milioni, ora ne vale oltre 50!

La Gazzetta dello Sport esalta Zielinski tramite l’articolo a cura di Alfredo Pedullà: “Zielinski è un piccolo fenomeno destinato a diventare sempre più grande. La storia di Zielinski ha retroscena di mercato, mille sfaccettature e una certezza: era predestinato. Sta vivendo il miglior campionato della sua carriera, il Napoli se lo coccola come se fosse un diamante grezzo”.

Il valore del cartellino di Zielinski arriva a più di 50 milioni

Dunque, il polacco in questa stagione sta davvero dimostrando cosa è capace di fare mettendo in luce le sue qualità in quello che fosse è il suo miglior campionato. Il calciatore rispetto agli anni scorso è sicuramente più maturo e sembra di aver trovato continuità. Ed è così che la Gazzetta dello Sport continua su Zielinski: “Acquistato a 15 milioni, il polacco è un pilastro del Napoli e ha appena rinnovato fino al 2024. Un’impresa provare a strapparlo a De Lurentiis”.

Ed inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, il valore del suo cartellino ad oggi è superiore ai 50 milioni di euro.