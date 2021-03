Montolivo partecipa a una cena per “esonerare” Gattuso: il centrocampista perde la causa con Criscitiello

Quando tre anni fa Gennaro Gattuso allenava il Milan, era spesso in lite con Leonardo, e su di lui pesava l’ombra di Roberto Donadoni. Michele Criscitiello, conduttore della trasmissione Mercato su Sportitalia parlò di una cena avvenuta tra Leonardo, Donadoni e anche il calciatore Riccardo Montolivo col suo agente Giovanni Branchini. Il centrocampista giocava poco con Gattuso: lo spediva in tribuna senza fascia di capitano. Il calciatore decise così di querelare per diffamazione Criscitiello. Dopo tre anni di causa, il Tribunale di Milano ha emesso un verdetto venerdì scorso dando ragione al giornalista. Il caso è stato quindi archiviato con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Per il Giudice non ci fu diffamazione e alcuna offesa. Montolivo si è fatto sentire dicendo che dopo quella notizia, secondo lui falsa avrebbe ricevuto insulti ed offese, ma il Giudice ha spiegato che mancano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

