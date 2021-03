De Laurentiis soddisfatto su Twitter: “Bravo Gattuso, brava tutta la squadra, forza Napoli”

La vittoria di ieri sera contro la Roma ha definitivamente rilanciato il Napoli nella lotta per la Champions League, oltre che aver assicurato il posto in panchina a Gattuso fino a fine stagione dopo un periodo di grande incertezza. Ma ad essere soddisfatto, non è solo l’allenatore del Napoli.

Infatti, sul proprio profilo Twitter, il presidente Aurelio De Laurentiis in piena notte ha twittato i suoi complimenti a tutta la squadra, con un messaggio che fa trasparire tutta la sua fiducia per Gattuso. Questo il messaggio:

Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 22, 2021