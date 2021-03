Criscitiello svela: “Gattuso ha già molte richieste per la prossima stagione”

Due vittorie con Milan e Roma che hanno rimesso il Napoli sul treno per arrivare in Champions League. Gattuso ha riacquistato fiducia grazie ai risultati e il giornalista Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tmw, ci tiene a sottolineare come il tecnico abbia la fila fuori dalla porta. Inoltre, ha anche aggiunto un commento sul rinvio di Juve-Napoli:

C’È LA FILA – “Gattuso oggi allena il Napoli e ha già tante richieste per la prossima stagione”

PROBLEMA PROTOCOLLO – “A proposito: non giocare Juve-Napoli mercoledì scorso e rinviare Inter-Sassuolo è la dimostrazione che in Italia facciamo quello che vogliamo e il protocollo lo scriviamo come ci pare ogni settimana con colori diversi”