Energia e spirito agonistico, doti dimostrate dalla squadra di Gattuso all’Olimpico contro la Roma. Anche quest’ultimo ha dimostrato rabbia ed energia, infuriandosi con Bakayoko che aveva ritardato l’ingresso in campo: il centrocampista, infatti, non era pronto per il cambio ed è dovuto salire in tribuna per prendere la maglia.

Gattuso gli ha quindi urlato un “Non abbiamo tempo” per incitarlo.