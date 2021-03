PAGELLE ROMA NAPOLI – Il Napoli, reduce dalla vittoria per 0-1 contro il Milan, ha affrontato la Roma all’Olimpico per la 28a giornata di Serie A vincendo per 0-2 grazie ai due gol messi a segno da Dries Mertens.

Il primo tempo ha visto gli azzurri dominare in lungo e in largo la compagine giallorossa ammattita da uno straordinario Dries Mertens che ha messo a segno una doppietta. La prima rete arrivata su calcio di punizione, il raddoppio invece è stato siglato sempre dal belga ma di testa, su assist di Matteo Politano.

Nella seconda frazione la Roma prova a dare più fastidio al Napoli con qualche attacco che però viene attutito benissimo dagli uomini di Gattuso. Grande prova dunque degli azzurri che limitano i danni nella ripresa e si aggiudicano tre punti d’oro in ottica Champions League.

PAGELLE ROMA NAPOLI

Ospina 6: Spettatore non pagante nel primo tempo fatta eccezione per una conclusione di Pellegrini neutralizzata bene in calcio d’angolo.

Hysaj 7: Replica l’ottima prestazione di Milano disputando un’ottima gara sia in fase di spinta che di copertura. El Shaarawy non riesce quasi mai ad impensierirlo.

Maksimovic 6: Il meno brillante di tutti i difensori ma comunque disputa una partita sufficiente. Rischia di farsi beffare da Dzeko nel primo tempo ma nel complesso limita i

Koulibaly 7: Una vera e propria certezza quando gioca così. Insuperabile in ogni potenziale occasione per i giallorossi. L’ammonizione rimediata gli impedisce di scendere in campo contro il Crotone alla prossima giornata. Che si sia conservato per la Juventus?

Mario Rui 6,5: Grande partita anche del numero 6 azzurro. Non sbaglia un intervento in fase difensiva e dalla sua corsia riesce più volte a far partire l’azione offensiva del Napoli.

Fabian Ruiz 6,5: Partita diligente e ordinata la sua, costruisce il fulcro del gioco e non si fa schiacciare dai centrocampisti della Roma.

Demme 6,5: Non si vede e non si sente ma lui c’è sempre. Chiude, riparte e imposta la manovra partenopea. È imprescindibile nell’undici titolare di Gattuso.

Politano 7: Assist per il gol di Mertens e tante volte riesce a creare la superiorità numerica che permette al Napoli di fiondarsi spesso nella metà campo giallorossa. Altra grande partita del numero 21 azzurro che però non può coronare la sua grande stagione con la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale.

Zielinski 7: Ennesima partita di grandissima qualità da parte del polacco che si guadagna la punizione de vantaggio azzurro e come sempre è imprendibile e imprevedibile per gli avversari.

Insigne 7: La palla data a Politano nell’azione dello 0-2 è da far vedere e rivedere alle scuole calcio. Quando gli si concede spazio diventa devastante, quello di stasera calcia meno verso la porta ma in fase offensiva risponde comunque sempre presente.

Mertens 8: La Roma gli porta sicuramente molto bene. Doppietta in trentaquattro minuti di gioco e ottavo gol messo a segno contro i giallorossi. Prestazione fantastica del folletto belga. (Dal 66′ Osimhen 6: Entra per sfruttare gli spazi lasciati dalla Roma anche se viene servito poco dai compagni)

PAGELLE SOCIAL NAPOLI

Le nostre pagelle del match vinto dal Napoli 0-2 all’Olimpico: