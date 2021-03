FORMAZIONI ROMA NAPOLI – Il Napoli in occasione della 28a giornata di Serie A andrà di scena a Roma dove affronterà in trasferta proprio la Roma di Fonseca. La partita è in programma per domenica allo Stadio Olimpico: calcio d’inizio alle ore 20:45. Gli azzurri sono reduci dal successo esterno contro il Milan per 0-1 firmato da Matteo Politano. Il match di domenica contro i giallorossi potrebbe rivelarsi decisivo per la prossima qualificazione in Champions League degli azzurri.

Ultime notizie Napoli calcio, la probabile formazione

Gattuso e il suo Napoli sono ospiti della Roma di Fonseca. Gli azzurri si presentano con lo stesso 4-2-3-1 di Milano. In porta vince il ballottaggio David Ospina, sarà lui a difendere i pali contro la Roma. Il quartetto difensivo è lo stesso di San Siro con Maksimovic al fianco di Koulibaly, con Manolas in panchina. I due centrali sono accompagnati sugli esterni da Hysaj e Mario Rui, considerando anche la squalifica di Giovanni Di Lorenzo.

Il centrocampo sarà composto dalla coppia Fabian Ruiz Demme, con Bakayoko pronto a subentrare a gara in corso. Davanti, nonostante l’ormai recupero di Lozano, scendono in campo Zielinski sulla trequarti con Insigne e Politano esterni e davanti il grande dubbio di Gattuso che era uno tra Mertens e Osimhen, ha visto ricadere la scelta sul belga.

Nella Roma la sorpresa è sicuramente Cristante centrale con Kumbulla che finisce in panchina. Davanti Dzeko vince il ballottaggio con Borja Mayoral, al suo fianco agiranno El Shaarawy e Pedro.

DOVE VEDERE ROMA NAPOLI IN TV E STREAMING

Formazioni Roma Napoli

Ecco come scendono in campo la Roma di Fonseca e il Napoli di Gattuso in vista della 28a giornata di Serie A:

GLI UNDICI SCELTI DA FONSECA E GATTUSO

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy, Dzeko. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.