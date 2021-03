DOVE VEDERE ROMA NAPOLI – Il Napoli in occasione della 28a giornata di Serie A andrà di scena a Roma dove affronterà in trasferta proprio la Roma di mister Fonseca. La partita è in programma per domenica allo Stadio Olimpico: calcio d’inizio alle ore 20:45. Gli azzurri sono reduci dal successo esterno contro il Milan per 0-1 firmato da Matteo Politano. Il match di domenica contro i giallorossi potrebbe rivelarsi decisivo per l’obiettivo Champions League.

CALCIO NAPOLI, IL RENDIMENTO AZZURRO

Napoli che dopo la frenata di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha trovato due successi consecutivi contro Bologna e Milan. Sette punti nelle ultime tre uscite che hanno rilanciato nettamente la squadra di mister Gattuso verso un piazzamento nelle prime quattro posizioni, posizionamento che staccherebbe un pass per la prossima Champions League, unico vero obiettivo rimasto in casa Napoli.

DOVE VEDERE ROMA NAPOLI

Il match tra Roma e Napoli valido per la 28a giornata di Serie A verrà arbitrato dal signor Di Bello e andrà in scena domenica 21 marzo allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

FONSECA E GATTUSO AL MARADONA

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

