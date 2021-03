Carlo Alvino ha pubblicato un Tweet dopo Roma-Napoli, terminata 0-2 allo Stadio Olimpico. Si sottolinea come il patron napoletano, Aurelio De Laurentiis, nonostante la leggera influenza, non abbia rinunciato al rito scaramantico raggiungendo comunque il mister e i ragazzi nello spogliatoio per incoraggiarli in vista della partita.

#RomaNapoli Adl leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il Presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ThFo7geTyo — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 21, 2021