Sondaggio di ADL per Simone Inzaghi: tentativo nel caso in cui non arrivi il rinnovo con la Lazio

Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta iniziando a pensare al progetto tecnico per la prossima stagione, e tra i nomi per la panchina è forte quello di Simone Inzaghi.

Attualmente sotto contratto con la Lazio, il tecnico potrebbe non rinnovare, ma tutto sarà più chiaro quando si capirà chi andrà in Champions la prossima stagione. E se la Lazio non arrivasse tra le prime quattro, Inzaghi potrebbe non rinnovare, con De Laurentiis monitora la situazione.