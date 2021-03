Gazzetta avverte: a fine stagione Koulibaly saluterà, pronto Senesi per sostituirlo

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive di come Koulibaly e il Napoli siano sul punto di separarsi a giugno. Il senegalese ha un ingaggio lordo pari a 11 milioni di euro, circa il 10% del monte ingaggi totale, un costo ormai non più sostenibile per il club dopo la pandemia.

La cessione sarebbe dovuta al ridimensionamento del monte ingaggi, motivo per cui anche Hysaj e Maksimovic andranno via a giugno. Il Napoli, però, avrebbe già trovato come sostituire Koulibaly: Marcos Senesi del Feyenoord è in pole, con la trattativa sulla base di 15 milioni che potrebbe chiudersi velocemente.