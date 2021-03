Allan cuore azzurro: “Mio figlio adora CR7, ma non ha il permesso per avere la maglia della Juve”

Allan Marques, centrocampista ex Napoli, non ha scordato il suo amore per la maglia azzurra, e al Liverpool Echo, ha rivelato come i suoi figli siano fan di Cristiano Ronaldo, ma non abbiano il permesso di indossare la maglia della Juventus:

MOTIVAZIONE PURA – “Mio figlio ama il calcio, guarda continuamente le partite e indossa sempre la maglia dell’Everton o quelle delle altre squadre in cui ho giocato. È la mia motivazione più grande insieme alla sorella”.

NIENTE MAGLIE DELLA JUVE – “È un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, quindi ha sempre addosso anche una maglia di CR7. Ma visto che non gli è permesso avere la maglia della Juventus con scritto Cristiano, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli, a casa siamo pieni di maglie di Ronaldo, ma del Real Madrid. Ed è normale, i ragazzi sognano di segnare sempre tanti gol e i loro idoli sono gli attaccanti. Mio figlio non fa eccezione“