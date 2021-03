SKY – Manolas e Mertens titolari con la Roma, per il belga pronta la staffetta con Osimhen

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, ha riportato le ultime notizie da Castel Volturno sull’allenamento del Napoli in vista della sfida di Roma con i giallorossi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nella giornata di oggi a Castel Volturno non sono andate in scena prove tattiche, ma la squadra si è soffermato su un lavoro tecnico e atletico più specifico. Ieri, però, in partitina tra i titolari figuravano Kostas Manolas e Dries Mertens, avanti dunque nei rispettivi ballottaggi con Nikola Maksimovic e Victor Osimhen. In attacco è prevista una staffetta: il belga dall’inizio, l’ex Lille a gara in corso”.