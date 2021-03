Montervino: “Domenica bisognerà avere lo spirito umile di Gattuso, il Napoli è in piena corsa Champions”

Ad ‘Arena Maradona’ a Radio Crc è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Domenica a Roma vorrei vedere un Napoli umile. La squadra deve scendere in campo senza pensare agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane. All’Olimpico bisognerà avere lo spirito di Gattuso giocatore, ovvero quello di un guerriero che ce la mette tutta per arrivare alla vittoria. Il Napoli è in piena corsa per la Champions. La lotta si farà sempre di più emozionante. Secondo me sono sicure del posto nell’Europa che conta solo Inter e Juve. Le altre, comprese Milan e Atalanta, possono rischiare di abbandonare le posizioni più ambite”.