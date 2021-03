De Luca Facebook – Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha parlato come di consueto in diretta Facebook ai suoi concittadini. De Luca ha commentato le ultime notizie riguardanti piano vaccinale e i contagi da Covid. Di seguito quanto dichiarato dal Governatore.

LEGGI ANCHE: Napoli interessato ad Allegri, duello con la Roma.

“Ieri abbiamo ricordato tutte le persone morte di Covid nel nostro Paese. Rinnovo il mio saluto a tutte le famiglie delle vittime. Ci sono state immagini incancellabili. Ci sono stati dolore, solitudine, smarrimento, paura, si faceva paura a capire la dimensione del problema. La scuola è il settore che ne ha risentito di più. C’è stato addirittura un mercato nero dei vaccini, molto pesante per la Campania. Abbiamo pagato la mancata decisione sulla produzione in Italia dei vaccini. Ci avremmo messo sei mesi se avessimo deciso a marzo dell’anno scorso, questo è il principale errore. Infine la burocrazia italiano e tutti i protocolli stanno rallentando le vaccinazioni mentre all’estero ci si vaccina nei parcheggi. In guerra bisogna correre, non dare peso ai formalismi”.

“AstraZeneca: è un vaccino sicuro per l’Europa, riprenderemo oggi. Abbiamo vaccinato già centoquarantamila persone con questo vaccino, dunque bisogna procedere. Capisco la preoccupazione ma dobbiamo andare avanti. Spero che i prossimi ‘sponsor’ dei vaccini, tra cui Totti, non siano oggetto di campagne di sciacallaggio, come successo a qualcuno di noi. Ricordo i primi no vax, che chiedevano ai politici di vaccinarsi per primi. AstraZeneca è sicuro, bisogna vaccinarsi quanto prima“.

“In Campania siamo ancora zona rossa: l’indice RT continua a crescere. Ora è al 1,65%. Dobbiamo stare attenti perché siamo la regione più a rischio per la maggiore densità abitativa d’Europa. Ci sono più di duemila contagiati al giorno, ad oggi reggiamo in terapie intensive e con le degenze, diversamente dal Piemonte. Ora come ora siamo quasi a rischio chiusura di altri reparti, ma per ora teniamo duro“.

“Abbiamo già vaccinato tutto il personale sanitario e quasi tutti gli ultraottantenni. Se non avessimo stoppato AstraZeneca avremmo vaccinato il 50% del personale scolastico. I ragazzi sopra i 16 anni possono vaccinarsi solo con Pfizer ma purtroppo ora non hanno priorità. Quando sarà disponibile un altro vaccino, la scuola avrà la precedenza su tutti gli altri. Siamo consapevoli che le scuole chiuse sono un problema, faremo di tutto per aprirle quanto prima ma in sicurezza. Abbiamo ragazzi di 16-18 anni in terapia intensiva”.

“Andremo avanti con pazienti fragili e ultrasettantenni. Per i pazienti fragili chiediamo una mano ai medici di famiglia, è essenziale per vaccinare in tempi rapidi questa categoria. Poi completeremo altre vaccinazioni, andremo avanti per fasce di età e non per categorie”.

“In Campania non ci si sposterà nelle seconde case. Ogni movimento rischia di creare altri contagi: no alle seconde case fuori o dentro regione. Bisogna comunque eventualmente mostrare vaccino o tampone negativo”.

“Stiamo lavorando per prendere altri vaccini dato che dobbiamo arrivare a 4 milioni di somministrazioni. Spero di potervi dare qualche notizia a brevissimo su un lavoro che stiamo facendo da un mese per altri vaccini oltre quelli del Governo. Speriamo di arrivare al punto in cui tutti i vaccinati potranno avere opportunità diverse rispetto ai non vaccinati. La priorità è vaccinare quante più persone possibile e dovunque“.

“Dal 22 si potrà fare una richiesta per borsa di studio per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Per il resto procediamo su mobilità e trasporti. Whirlpool: speriamo di riaprire il tavolo delle trattative”.