La radio ufficiale: “De Laurentiis in contatto con Allegri per convincerlo ad accettare Napoli”

Nel corso di RadioGoal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha svelato un retroscena riguardante il prossimo allenatore del Napoli. secondo De Maggio Napoli e Roma sarebbero in prima fila per accaparrarsi Massimiliano Allegri come allenatore. Di seguito quanto detto dal giornalista.

“Oltre alla sfida di domenica, Napoli e Roma potrebbero sfidarsi anche fuori dal campo. Pare che entrambe siano interessate ad Allegri per l’anno prossimo. Ho fonti che dicono che Allegri avrebbe rifiutato due anni fa e l’anno scorso, mentre quest’anno potrebbe accettare di buon grado la proposta del Napoli. Quello che è certo è che ADL ed Allegri si sentono molto molto spesso”.