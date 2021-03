Gazzetta avverte: il Napoli potrà rinunciare a Koulibaly, Mertens e Fabian per abbattere gli stipendi in bilancio

La Gazzetta dello Sport di oggi lascia intendere come il Napoli quest’estate dovrà fare qualche sacrificio per pensare al bilancio. Secondo la rosea, la voce stipendi dovrà abbattere i costi almeno del 40 per cento, e logicamente per arrivarci ci dovrà essere qualche sacrificio illustre.

Koulibaly potrebbe essere uno degli individuati per lasciare Napoli, oltre che a Hysaj e Maksimovic che non vogliono rinnovare il contratto. Anche Fabian Ruiz sembra non voler prolungare per tornare in Spagna. E nella lista dei sacrificabili potrebbe rientrarci anche Dries Mertens. Il Napoli si prepara.