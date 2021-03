Gudmundsson del Groningen per sostituire Mario Rui: Giuntoli attivo da tempo per trovare il profilo adatto

Il Napoli pensa già al futuro, e come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, Giuntoli starebbe già lavorando per costruire la squadra del prossimo anno. Con Mario Rui non certo della conferma, ecco che gli azzurri hanno messo gli occhi su un giovane terzino sinistro.

Si tratta di Gabriel Gudmundsson, svedese classe ’99, che gioca in Olanda nel Gronignen. I collaboratori di Giuntoli hanno presentato diverse relazioni sul giocatore, e ora il Napoli potrebbe fiondarsi per provare ad integrarlo in rosa a giugno.