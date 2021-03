Napoli all’opera per cercare rinforzi: in difesa piace Moueffek del Saint-Étienne

Il Napoli vuole ringiovanire le fasce, e per la difesa stanno uscendo i primi nomi per sostituire Mario Rui e Di Lorenzo. Se a sinistra il primo individuato è Gudmndsson, come vice Di Lorenzo piace un giovane classe 2001.

Aimen Moueffek, terzino destro franco-marocchino, per ora in forza al Saint-Étienne. La Gazzetta dello Sport informa come Giuntoli e i suoi collaboratori stiano visionando diversi giovani profili in Europa per cercare una base di mercato per i rinforzi della prossima stagione.