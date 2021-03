Jordan Veretout ha stupito tutti a Roma a suon di gol in questa stagione e Giuntoli continua a tenergli gli occhi addosso. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, non è escluso che quest’estate il direttore sportivo del Napoli possa riaprire il discorso con la Roma per il francese. Il problema potrebbe essere il prezzo dopo la stagione molto prolifica.

