Ag. FIFA, Durante: “Kaio Jorge come Lautaro Martinez. Gattuso? Le critiche le ho trovate strumentali”

L’esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”, per parlare riguardo le recenti voci sull’interessamento del Napoli sul talento del Santos Kaio Jorge. Ecco quanto evidenziato:

“È un ragazzo giovane che da poco ha compiuto 19 anni ed un professionista con qualità, non è Neymar ma lo paragonerei più a un Lautaro Martinez. È una prima punta e questo mi lascia perplesso proprio per un suo eventuale trasferimento al Napoli: per prima cosa perché i brasiliani costano molto e, poi, perché difficilmente vanno via a zero”.

“Gattuso? Il calcio è un’opinione, ognuno ha una propria cultura. Io ho sempre sostenuto che il Napoli per caratteristiche tecniche e condizioni ambientali, e con questo non intendo la squadra e neanche i tifosi, era difficile far giocare questa squadra. A differenza delle due milanesi e alla realtà splendida dell’Atalanta, si giocava per il quarto posto e Rino non ha mai perso la bussola per raggiungere questo obiettivo. Le critiche le ho trovate strumentali. Ho sentito tante volte i giornalisti che chiedevano le dimissioni del tecnico e questo non è giusto. Ognuno ha il proprio ruolo, si può esprimere un opinione ma nulla di più. Si può esprimere un parere tecnico, ma noi in Italia abbiamo sempre giocato così e non abbiamo né tempo e né le caratteristiche per giocare da dietro e l’Atalanta lo ha dimostrato”.