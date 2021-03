Maggio: “Ho sempre tenuto le porte aperte al Napoli, mi piacerebbe poter tornare un giorno”

Nel corso di “Radio Goal”, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Christian Maggio, ex calciatore del Napoli e attualmente al Lecce.

“Per il momento sta andando bene l’esperienza al Lecce. È una piazza molto importante, perché la squadra è ambiziosa. Ho scelto Lecce perché voglio fare qualcosa di importante qui.

Il Napoli deve avere continuità. È chiaro che la vittoria a Milano ha dato entusiasmo al gruppo. La vittoria è stata meritata, la squadra è stata sempre sul pezzo e non ha sbagliato quasi nulla. Aver portato a casa una vittoria bella e importante, rialza il morale. Il Napoli c’è, ha giocatori importanti.

A me Gattuso è sempre piaciuto molto, ho anche giocato con lui in Nazionale diversi anni fa. Ha tanta voglia, tanti ragazzi mi hanno detto che è un bravo allenatore, non molla mai. A Napoli non è mai facile avere continuità, ma lui si sta comportando bene e spero che a fine campionato possa raggiungere la qualificazione in Champions.

Uno tra Sarri e Benitez a giugno? Sono stati due allenatori diversi, ma chiunque arriverà a Napoli sarà ben accetto, entrambi hanno fatto abbastanza bene. Si spera arrivi qualcuno che possa dare qualcosa in più.

Ritorno a Napoli come dirigente? Io ho sempre tenuto sempre le porte aperte per qualsiasi cosa. Per ora voglio ancora giocare, a giugno si vedrà. Mi piacerebbe un giorno poter tornare a far parte del Napoli, ormai vivo qui e ho un certo feeling con squadra e città.

In questi momenti, un messaggio di supporto per Ghoulam era giusto. In questi anni ha passato momenti difficili, ma so che lui è forte, ha la testa giusta e supererà anche questo periodo. In primis, gli auguro il meglio e di tornare in forma il prima possibile.

Giocare al Maradona con il Lecce l’anno prossimo? Io il giro di campo con i tifosi l’ho già fatto. L’obiettivo mio è di salire in A con il Lecce e poi si vede. Spero solo che ritornerà la gente allo stadio, al di là che ci sia io oppure no”.