Caputi: “Roma-Napoli promette grandi emozioni. Fonseca? Il suo futuro in giallorosso dipenderà dal finale di Campionato”

Il giornalista, Massimo Caputi, ha rilasciato alcune parole nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Roma-Napoli sarà una bella sfida, ci sono calciatori in grado di deciderla in qualsiasi momento. La gara assume un aspetto doppiamente importante considerando la posta in palio. Una vittoria dell’una o dell’altro metterebbe in difficoltà l’avversaria. Il Napoli da un aspetto fisico e psicologico vive un momento migliore della Roma, per cui bisognerà attendere a domani sera per capire il vero stato. Sicuramente sprecherà energie fisiche e mentali. Solo dopo la qualificazione potremo sapere che Roma potrà esserci a sfidare gli azzurri. La gara promette grandi emozioni e sarà difficile”.

“Fonseca sulla panchina del Napoli? Penso che sia un ottimo allenatore e sta facendo bene. Ovvio che commette degli errori, ad esempio a Parma era troppo sbilanciato in avanti ed infatti è stato punito. Nel complesso però è un ottimo allenatore, ha dato identità e gioco alla squadra, fa un calcio europeo. Qui viene spesso messo sulla graticola e i risultati saranno determinanti. Non mi meraviglierei se restasse a Roma ma dipenderà tanto dal finale di Campionato”.