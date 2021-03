UFFICIALE – La Lega rettifica la sanzione a Gattuso: il comunicato!

Un errore di programma, pubblicato accidentalmente sul C.U. 223 in data odierna, sul quale veniva riportato erroneamente nella sezione b) Allenatori, ammoniti, ammonizione co diffida, un errore riguardante il numero di sanzioni accumulate dall’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso nella stagione in corso.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha per questo motivo rettificato l’errore. Dunque, le sanzioni dell’allenatore ex Milan non sono quattro come erano state comunicate, ma bensì due. Questo è quanto comunica ufficialmente la Lega Calcio.