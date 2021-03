La Roma è ancora intenzionata a chiedere lo spostamento di Roma-Napoli di domenica

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, la Roma sarebbe ancora intenzionata a chiedere lo spostamento per la gara contro il Napoli in programma per domenica. Il club vorrebbe spostare la partita a tre giorni dal match di Kiev, ma non lo otterrà con il no del Napoli.

L’impressione è che i giorni a venire saranno caldissimi, visto che se la clausola compromissoria vieta alla Roma di andare in tribunale, ma gli azionisti saranno liberi di andarci, per azioni a tutela della società.