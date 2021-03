GdS – Sampdoria, vicino la firma per il rinnovo di Quagliarella e non solo: idea per il futuro!

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella non avrebbe ancora nessuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo, anzi starebbe per mettere nero su bianco per un’altra stagione da disputare e dopo Pasqua potrebbe essere il momento giusto per la convocazione in sede per siglare il nuovo accordo.

Ma non solo, i primi contatti col numero 1 della Sampdoria Ferrero avrebbero dato segnali positivi tanto che, una volta che l’attaccante avrà deciso di allontanarsi dal terreno di gioco, ci sarebbe l’idea di proporgli un ruolo di ambasciatore blucerchiato.