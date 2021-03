L’ex Milik ancora nel mirino della Juventus: c’è una clausola che potrebbe favorire il colpo

Il nome dell’ex Napoli Arek Milik è stato più volte accostato alla Juventus, tanto nella scorsa finestra estiva di mercato quanto in quella di riparazione invernale. Ora militante al Marsiglia, continua ad essere un potenziale obiettivo di mercato per la dirigenza bianconera, sempre alla ricerca di una punta da inserire nel proprio organico.

In tal senso, come riporta oggi Tuttosport, la Juve potrebbe approfittare della clausola da 12 milioni del giocatore nel caso in cui il Marsiglia non si qualificasse alla Champions, tentando così il suo approdo a Torino già a partire dalla prossima stagione.