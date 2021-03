Llorente: “Ho lasciato il Napoli perché Gattuso non si fidava di me!”

Fernando Llorente, attaccante passato all’Udinese dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale spagnolo Cadena Ser in cui è tornato a parlare dei suoi trascorsi in azzurro e soprattutto del rapporto mai sbocciato definitivamente con Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole in merito:

“Con mister Gattuso avevo un buon rapporto, l’unico problema è che non si fidava di me. Dal mio arrivo sono poi approdati in squadra altri giocatori del mio stesso ruolo che avrebbero dovuto giocare più di me”

“Conte? Sarei rimasto con lui, avevamo un grande feeling e soprattutto non dimentico di aver vinto i miei primi trofei sotto la sua guida. Cristiano Ronaldo può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto anche il suo attuale livello”.