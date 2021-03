Bargiggia svela: “De Laurentiis vuole confermare Gattuso, ma lui vuole andare via a giugno”

Il giornalista Paolo Bargiggia, sul proprio sito, ha svelato una dinamica inaspettata sulla situazione sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Questa l’indiscrezione:

PARADOSSO NAPOLI – “Il paradosso è che Aurelio De Laurentiis si trova adesso nella condizione virtuale di ripensare a Gattuso per la prossima stagione; dopo averlo disarcionato dal cavallo con metodi non sempre ortodossi a partire dalla sconfitta con la Juve nella finale di Supercoppa. Solo che Rino, in scadenza di contratto ha deciso, a priori, di non rimanere nemmeno se il patron dovesse tornare a proporgli il rinnovo”.