Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita del match Real Madrid-Atalanta perso per 3-1. Ecco quanto detto:

“Abbiamo eliminato l’Ajax e vinto contro il Liverpool. Resta un po’ di amaro in bocca per queste due partite anche perché potevamo fare meglio. Dovremo dare il massimo in campionato per raggiungere ancora una volta l’Europa che conta“