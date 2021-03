Gaspart: “Messi al Napoli? Ha un contratto molto oneroso, credo che chiuderà la sua carriera al Barcellona!”

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di Leo Messi. Ecco le sue parole:

“Junior Firpo al Napoli? È un laterale interessante e molto offensivo, non so però se è sul mercato. Quando Maradona scelse il Napoli era in un periodo al Barcellona in cui aveva bisogno di cambiare aria. Messi? Difficile possa cambiare squadra, ha un contratto molto oneroso e credo chiuderà la sua carriera al Barcellona!”.