Gabriel Gudmundsson è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli? Difficile da dire, ma due cose sono sicure: gli azzurri cercano un terzino sinistro e questo profilo corrisponde a quelli che tipicamente Aurelio De Laurentiis porta a Napoli. Giovane, in rampa di lancio, pronto a sbarcare nel calcio che conta e dai costi ancora contenuti. Sperando che una eventuale esplosione ne faccia triplicare il valore.

GABRIEL GUDMUNDSSON NAPOLI, GLI AZZURRI SUL GIOVANE TERZINO

Ma chi è Gabriel Gudmundsson? Classe ’99, ha attirato su di sé le attenzioni di tanti club europei. Compreso il Napoli. Secondo quanto riferisce il prestigioso portale Voetball International, sono proprio gli azzurri a guadagnarsi la pole per il terzino del Groningen. La concorrenza è spietata: il Lipsia, infatti, sarebbe piombato con insistenza su questo ragazzo. Anche Manchester City e Borussia Dortmund hanno mosso i primi passi per averlo. Compirà 22 anni soltanto a fine aprile, ma già gioca da veterano.

Ha esordito tra i grandi a soli 17 anni e dal 2016 ad oggi ha accumulato già oltre cento presenze tra i professionisti. La sua carriera è partita in Svezia, sua terra natale, con la maglia dell’Halmstad, con cui ha militato fino al 2019. Su di lui è piombato infatti il Groningen, che l’ha portato in Olanda, in Eredivisie, e oggi se lo coccola. Ha già messo a referto 5 assist in questa stagione e si prepara al mercato che conta. Terzino di spinta, nasce infatti come ala per poi impiegarsi nel tempo qualche metro più arretrato. Cosa che gli è valsa l’esplosione definitiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI TERZINO SINISTRO, OBIETTIVI DIMARCO, FIRPO ED EMERSON

Le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, sono già partite, ma principalmente per monetizzare. Il Groningen è infatti rassegnato all’idea di perderlo già questa estate, visto che la concorrenza per averlo è spietata. Il Napoli dal canto suo cerca un terzino, ma i discorsi non si limitano a pochi nomi.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, sono tre i nomi più caldi per la corsia mancina: Federico Dimarco, protagonista assoluto con l’Hellas Verona, Junior Firpo del Barcellona ed Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. Chiaro che gli azzurri vogliano un profilo affidabile per prendere le redini del posto da titolare, visto l’infortunio di Ghoulam, in scadenza, ma anche un investimento in ottica futura non sarebbe da scartare come ipotesi.