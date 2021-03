Repubblica critica Mertens: “Zielinski deve coprire tutti i suoi vuoti, finalmente sostituito da Osimhen”

Tra le poche note negative del Napoli c’è sicuramente Dries Mertens, autore di una partita dove sicuramente non ha brillato. Per questo, il commento de La Repubblica di oggi non è particolarmente clemente nei suoi confronti che commenta così: “Zielinski corre ovunque, si inserisce, e copre il vuoto di Mertens, finalmente sostituito da un Osimhen troppo contemplativo”.

I due attaccanti del Napoli stanno piano piano ritrovando la continuità e il ritmo partita, ma l’impressione è che entrambi possano fare di più anche in queste condizioni fisiche.