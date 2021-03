Politano a suon di goal, sono già undici! Perché non si parla di nazionale ed Europeo?

Il Napoli lascia da vincitore Milano dopo l’1-0 rifilato ai rossoneri grazie alla rete di Matteo Politano. L’attaccante che oramai ha sempre più la fiducia di tutti, conquistata dopo le buone prestazioni nelle ultime partite e non solo: sono esattamente undici le volte in cui Politano ha lasciato il segno in tutte le competizioni disputate dal Napoli nella stagione corrente. Entrando nei particolari sono 8 i gol segnati in Serie A su 14 presenze da titolare e 11 subentrato dalla panchina, mentre 2 reti segnate in Europa League (Real Sociedad e Rijeka) e una in Coppa Italia (Spezia).

Ma nonostante i dati del tutto confortevoli, con l’avvicinarsi dell’Europeo, il nome dell’attaccante azzurro non viene per nulla accostato a una eventuale convocazione all’interno della squadra guidata da Roberto Mancini. Un italiano che probabilmente, stando a statistiche confortevoli, potrà essere all’altezza della convocazione e che potrà dare un ulteriore aiuto alla squadra per contendersi il traguardo.