Mauro su Ronaldo: “Non va tenuto, non è più in grado di fare tutto da solo. Meglio guardare profili come Haaland”

L’ex calciatore, Massimo Mauro, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dove ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

“Penso che Ronaldo questa estate non va tenuto. Credo che la scelta migliore sarebbe muoversi su calciatori come Haaland perché più di prospettiva. Non so se da un punto di vista tecnico l’acquisto del portoghese abbia fatto bene alla Juve. La bravura degli altri dieci è capire come fare a mette nelle condizioni Ronaldo di dare il 100%. Da parte sua, CR7 non è più in grado di fare tutto da solo, se poi la squadra non lo mette in condizioni di andare a segno più volte può fare poco. Ai grandi calciatori vengono fatte delle critiche nel momento in cui in un periodo difficile non prendono per mano i compagni e fanno la differenza. Nelle gare col Porto, Ronaldo non ha fatto la differenza”.